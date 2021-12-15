NBS: Çin’in ham çelik üretimi Ocak-Kasım döneminde %2,6 düştü

Çarşamba, 15 Aralık 2021 16:10:01 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin pik demir üretimi, bu yılın Ocak-Kasım döneminde, yıllık %4,2 düşüşle 796,23 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu düşüş, bu yılın ilk on ayında kaydedilene kıyasla 1 puan daha hızlı oldu.

Bu yılın ilk on bir ayında, ham çelik üretimi yıllık %2,6 düşüşle 946,36 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu düşüş, bu yılın ilk on ayında kaydedilene kıyasla 1,9 puan daha hızlı oldu. Öte yandan, nihai mamul üretimi, aynı dönemde, yıllık %1 artışla 1,22 milyar mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu artış, Ocak-Ekim döneminde kaydedilene kıyasla 1,8 puan daha yavaş oldu.

Yalnızca Kasım ayında, Çin’in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimleri sırasıyla yıllık %16,6, %22 ve %14,7 düşüşle 61,73 milyon mt, 69,31 milyon mt ve 101,03 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Bununla birlikte, söz konusu ürünler, sırasıyla aylık %2,1, %3,2 ve %0,7 düşüş gösterdi.