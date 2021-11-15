NBS: Çin’in ham çelik üretimi Ocak-Ekim döneminde %0,7 düştü

Pazartesi, 15 Kasım 2021 14:23:20 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin ham çelik üretimi, bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Ocak-Eylül döneminde kaydedilen yıllık %2 artışa kıyasla %0,7 düşüşle 877,05 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, nihai mamul üretimi yıllık %2,8 artarak 1,12 milyar mt seviyesine çıktı. Söz konusu artış, bu yılın ilk dokuz ayında kaydedilene kıyasla 1,8 puan daha yavaş oldu.

Ayrıca, pik demir üretimi, bu yılın ilk on ayında, aylık %3,2 düşüşle 734,07 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu düşüş, bu yılın Ocak-Eylül döneminde kaydedilene kıyasla 1,9 puan daha hızlı oldu.

Yalnızca Ekim ayında, Çin’in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimleri sırasıyla yıllık %19,4, %23,3 ve %14,9 düşüşle 63,03 milyon mt, 71,58 milyon mt ve 101,74 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Bununla birlikte, söz konusu ürünler, sırasıyla aylık %3,3, %2,94 ve %0,21 düşüş gösterdi.

Çin, bu yıla ait ham çelik üretimini, geçtiğimiz yıl kaydedilen seviyede tutmayı hedefliyor.

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