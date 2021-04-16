NBS: Çin’in ham çelik üretimi ilk çeyrekte %15,6 arttı

Cuma, 16 Nisan 2021 14:33:43 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Mart döneminde Çin’in ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık bazda sırasıyla %15,6 ve %22,5 arttı. Ham çelik üretimindeki artış, Ocak-Şubat döneminde kaydedilen artışa kıyasla 2,7 puan daha yüksekti. Tangshan’daki üretim kısıtlamalarına rağmen, Çin’in diğer bölgelerindeki çelik üreticileri artan yerel talepten dolayı üretimlerini artırmayı başardı. İlk çeyrekte nihai mamul üretimindeki artış işe yılık ilk iki ayındaki artış hızından 1,1 daha düşüktü.

İlk çeyrekte Çin yıllık %8 artışla 220,97 milyon mt pik demir üretimi gerçekleştirdi. Bu artış, yılık ilk iki ayındaki artışına kıyasla 1,6 puan daha fazla.