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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Temmuz sonunda %2,5 arttı

Perşembe, 05 Ağustos 2021 11:47:52 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Temmuz ayı sonunda (21-31 Temmuz), Temmuz ayı ortasına (11-20 Temmuz) kıyasla 130,5 RMB/mt (20,2$/mt) veya %2,5 artarak 5.322,8 RMB/mt (823,2$/mt) seviyesine çıktığı belirtildi.

Söz konusu dönemde, filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları Temmuz ayının ortasına kıyasla sırasıyla %2,4, %1,6, %1,2, %1,8 ve %1,5 artış gösterdi.


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