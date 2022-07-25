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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Temmuz ortasında %5,8 düştü

Pazartesi, 25 Temmuz 2022 12:00:05 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Temmuz ayı ortasında (11-20 Temmuz), Temmuz başına (1-10 Temmuz) kıyasla 242,1 RMB/mt (35,9$/mt) veya %5,8 düşerek 3.935,9 RMB/mt (583$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları Temmuz başına kıyasla sırasıyla %5,2, %5,5, %8,1, %4,4 ve %5,7 düşüş kaydetti.

1$ = 6,7543 RMB


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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