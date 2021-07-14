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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Temmuz başında %0,9 arttı

Çarşamba, 14 Temmuz 2021 12:23:43 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Temmuz ayı başında (1-10 Temmuz), Haziran ayı sonuna (21-30 Haziran) kıyasla 45,7 RMB/mt (7,05$/mt) veya %0,9 artarak 4.929,6 RMB/mt (761$/mt) seviyesine çıktığı belirtildi.

Söz konusu dönemde, orta kalınlıkta levha, sıcak sac ve köşebent fiyatları Haziran ayı sonuna kıyasla sırasıyla %0,4, %1,9 ve %0,6 artarken, dikişsiz boru fiyatları yatay seyretti.

1$ = 6,4806 RMB


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