NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Temmuz başında %0,9 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Temmuz ayı başında (1-10 Temmuz), Haziran ayı sonuna (21-30 Haziran) kıyasla 45,7 RMB/mt (7,05$/mt) veya %0,9 artarak 4.929,6 RMB/mt (761$/mt) seviyesine çıktığı belirtildi.
Söz konusu dönemde, orta kalınlıkta levha, sıcak sac ve köşebent fiyatları Haziran ayı sonuna kıyasla sırasıyla %0,4, %1,9 ve %0,6 artarken, dikişsiz boru fiyatları yatay seyretti.
1$ = 6,4806 RMB