﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Şubat ortasında %0,9 düştü

Pazartesi, 28 Şubat 2022 11:23:39 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Şubat ayı ortasında (11-20 Şubat), Şubat ayı başına (1-10 Şubat) kıyasla 44,5 RMB/mt (7$/mt) veya %0,9 düşerek 4.827,2 RMB/mt (761,4$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak sac ve köşebent fiyatları Şubat ayının başına kıyasla sırasıyla %0,1, %0,4 %0,6 ve %0,1 düşerken, ortalama dikişsiz boru fiyatları %1,5 arttı.


Etiketler: sıcak haddelenmiş  inşaat demiri  yassı ürünler  Çin  uzun ürünler  levha  çelik üretimi  Uzak Doğu  boru  borular  filmaşin  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

25 Şub

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları geçtiğimiz hafta hafifçe düştü

Son Tarihli İlgili Haberler

24 Şub

Çin’de temel nihai mamul stokları Şubat ortasında %14,8 arttı

Son Tarihli İlgili Haberler

21 Şub

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları geçtiğimiz hafta hafifçe arttı

Son Tarihli İlgili Haberler

15 Şub

Çin’de temel nihai mamul stokları Şubat başında %28,3 arttı

Son Tarihli İlgili Haberler

08 Şub

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ocak sonunda %0,9 arttı