NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Şubat ortasında %0,9 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Şubat ayı ortasında (11-20 Şubat), Şubat ayı başına (1-10 Şubat) kıyasla 44,5 RMB/mt (7$/mt) veya %0,9 düşerek 4.827,2 RMB/mt (761,4$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.
Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak sac ve köşebent fiyatları Şubat ayının başına kıyasla sırasıyla %0,1, %0,4 %0,6 ve %0,1 düşerken, ortalama dikişsiz boru fiyatları %1,5 arttı.