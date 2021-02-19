NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Şubat ayı başında %0,3 arttı
Cuma, 19 Şubat 2021 15:09:04 (GMT+3)
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Şanghay
Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, bu yıl Şubat ayının başında (1-10 Şubat) Çin’de ortalama 16-25 mm HRB 400 kalite inşaat demiri fiyatları, Ocak ayının sonuna (21-31 Ocak) kaydedilene kıyasla 12,9 RMB/mt (2$/mt) veya %0,3 artışla 4.307,5/mt (666,8$/mt) seviyesine yükseldi. Söz konusu dönemde, filmaşin ve orta kalınlıkta levha fiyatları %0,2 artarken, sıcak sac, dikişsiz çelik boru ve köşebent fiyatları, hepsi Ocak sonuna kıyasla olmak üzere sırasıyla %0,1, %0,2 ve %0,4 düşüş gösterdi.
1$ = 6,4624 RMB
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