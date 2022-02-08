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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ocak sonunda %0,9 arttı

Salı, 08 Şubat 2022 11:56:04 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Ocak ayı sonunda (21-31 Ocak), Ocak ayı ortasına (11-20 Ocak) kıyasla 44 RMB/mt (6,9$/mt) veya %0,9 artarak 4.723,8 RMB/mt (743$/mt) seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak sac ve köşebent fiyatları Ocak ayının ortasına kıyasla sırasıyla %0,9, %1,3 %1,1 ve %1,4 artarken, ortalama dikişsiz boru fiyatları %0,2 düştü.


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