﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ocak ortasında %0,8 arttı

Pazartesi, 24 Ocak 2022 12:17:57 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Ocak ayı ortasında (11-20 Ocak), Ocak ayı başına (1-10 Ocak) kıyasla 38,4 RMB/mt (6,05$/mt) veya %0,8 artarak 4.679,8 RMB/mt (737$/mt) seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, sıcak sac ve köşebent fiyatları Ocak ayının başına kıyasla sırasıyla %0,6, %1 ve %0,8 artarken, orta kalınlıkta levha ve dikişsiz boru fiyatları sırasıyla %0,7 ve %0,1 düşüş gösterdi.


Etiketler: inşaat demiri  filmaşin  yassı ürünler  çelik üretimi  uzun ürünler  boru  Uzak Doğu  sıcak haddelenmiş  borular  levha  Çin  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

24 Oca

Çin’de temel nihai mamul stokları Ocak ortasında %10,2 arttı
24 Oca

Çin 2021’de 555.500 mt hurda ithal etti
17 Oca

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ocak başında %1,4 düştü
07 Oca

Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık sonunda %1 düştü
04 Oca

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Aralık sonunda %1 düştü