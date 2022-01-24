NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ocak ortasında %0,8 arttı

Pazartesi, 24 Ocak 2022 12:17:57 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Ocak ayı ortasında (11-20 Ocak), Ocak ayı başına (1-10 Ocak) kıyasla 38,4 RMB/mt (6,05$/mt) veya %0,8 artarak 4.679,8 RMB/mt (737$/mt) seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, sıcak sac ve köşebent fiyatları Ocak ayının başına kıyasla sırasıyla %0,6, %1 ve %0,8 artarken, orta kalınlıkta levha ve dikişsiz boru fiyatları sırasıyla %0,7 ve %0,1 düşüş gösterdi.