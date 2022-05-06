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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Nisan sonunda %0,4 düştü

Cuma, 06 Mayıs 2022 10:19:41 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Nisan ayı sonunda (21-30 Nisan), Nisan ayı ortasına (11-20 Nisan) kıyasla 19,5 RMB/mt (2,9$/mt) veya %0,4 düşerek 4.972,9 RMB/mt (750$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak sac ve köşebent fiyatları Nisan ayının ortasına kıyasla sırasıyla %0,4, %0,7, %1,6 ve %0,7 düşerken, ortalama dikişsiz boru fiyatları yatay seyretti.

1$ = 6,6332 RMB


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