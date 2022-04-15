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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Nisan başında %2,5 arttı

Cuma, 15 Nisan 2022 10:28:33 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Nisan ayı başında (1-10 Nisan), Mart ayı sonuna (21-31 Mart) kıyasla 123 RMB/mt (19,3$/mt) veya %2,5 artarak 5.021,6 RMB/mt (785,9$/mt) seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları Mart ayının sonuna kıyasla sırasıyla %2,4, %1,5, %1,6, %1,8 ve %1,2 yükseldi.

1$ = 6,3896 RMB


Etiketler: sıcak haddelenmiş inşaat demiri boru levha filmaşin borular uzun ürünler yassı ürünler Çin Uzak Doğu çelik üretimi 

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