NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Mayıs ortasında %2,5 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Mayıs ayı ortasında (11-20 Mayıs), Mayıs başına (1-10 Mayıs) kıyasla 125,9 RMB/mt (18,8$/mt) veya %2,5 düşerek 4.818,8 RMB/mt (724$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.
Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları Mayıs ayının başına kıyasla sırasıyla %2,1, %1,2, %2,2, %1 ve %1,6 düşüş kaydetti.
1$ = 6,6566 RMB