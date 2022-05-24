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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Mayıs ortasında %2,5 düştü

Salı, 24 Mayıs 2022 10:32:17 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Mayıs ayı ortasında (11-20 Mayıs), Mayıs başına (1-10 Mayıs) kıyasla 125,9 RMB/mt (18,8$/mt) veya %2,5 düşerek 4.818,8 RMB/mt (724$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları Mayıs ayının başına kıyasla sırasıyla %2,1, %1,2, %2,2, %1 ve %1,6 düşüş kaydetti.

1$ = 6,6566 RMB


Etiketler: filmaşin boru levha sıcak haddelenmiş uzun ürünler yassı ürünler borular Çin Uzak Doğu çelik üretimi 

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