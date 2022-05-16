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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Mayıs başında %0,6 düştü

Pazartesi, 16 Mayıs 2022 11:07:17 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Mayıs ayı başında (1-10 Mayıs), Nisan ayı sonuna (21-30 Nisan) kıyasla 28,2 RMB/mt (4,2$/mt) veya %0,6 düşerek 4.944,7 RMB/mt (727,2$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları Nisan ayının sonuna kıyasla sırasıyla %0,4, %0,3, %1,4, %0,7 ve %1,7 düşüş kaydetti.


Etiketler: filmaşin levha sıcak haddelenmiş boru borular yassı ürünler uzun ürünler Çin Uzak Doğu çelik üretimi 

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