NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Mayıs başında %0,6 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Mayıs ayı başında (1-10 Mayıs), Nisan ayı sonuna (21-30 Nisan) kıyasla 28,2 RMB/mt (4,2$/mt) veya %0,6 düşerek 4.944,7 RMB/mt (727,2$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.
Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları Nisan ayının sonuna kıyasla sırasıyla %0,4, %0,3, %1,4, %0,7 ve %1,7 düşüş kaydetti.