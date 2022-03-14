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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Mart başında %1,7 arttı

Pazartesi, 14 Mart 2022 11:30:09 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Mart ayı başında (1-10 Mart), Şubat ayı sonuna (21-28 Şubat) kıyasla 82,7 RMB/mt (13$/mt) veya %1,7 artarak 4.847,6 RMB/mt (763,4$/mt) seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları Şubat ayının sonuna kıyasla sırasıyla %1,5, %1,4 %3,7, %0,8 ve %0,6 yükseldi.

1$ = 6,3506 RMB


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