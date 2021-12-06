NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Kasım sonunda %0,8 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının, bu yılın Kasım ayı sonunda (21-30 Kasım), Kasım ayı ortasına (11-20 Kasım) kıyasla 35,7 RMB/mt (5,6$/mt) veya %0,8 artarak 4.667,1 RMB/mt (732,7$/mt) seviyesine yükseldiği belirtildi.
Söz konusu dönemde, filmaşin fiyatları Kasım ayının ortasına kıyasla %0,4 artarken, orta kalınlıkta levha, sıcak sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları sırasıyla %1,4, %1,5, %2,5 ve %0,8 düşüş kaydetti.
1$ = 6,3702 RMB