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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Kasım ortasında %5,9 düştü

Çarşamba, 24 Kasım 2021 11:38:54 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının, bu yılın Kasım ayı ortasında (11-20 Kasım), Kasım ayı başına (1-10 Kasım) kıyasla 292,4 RMB/mt (46$/mt) veya %5,9 düşerek 4.631,4 RMB/mt (725$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları, Kasım ayının başına kıyasla sırasıyla %5,2, %5,7, %6,4, %4,3 ve %5,6 düşüş kaydetti.

1$ = 6,3903 RMB


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