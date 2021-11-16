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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Kasım başında %8,3 düştü

Salı, 16 Kasım 2021 11:10:27 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Kasım ayı başında (1-10 Kasım), Ekim ayı sonuna (21-31 Ekim) kıyasla 447,9 RMB/mt (70$/mt) veya %8,3 düşerek 4.923,8 RMB/mt (770,5$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları, Ekim ayının sonuna kıyasla sırasıyla %8,3, %4,6, %7,4, %2,7 ve %3,5 düşüş kaydetti.

1$ = 6,3924 RMB


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