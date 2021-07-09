NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Haziran sonunda %3,8 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 15-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Haziran ayı sonunda (21-30 Haziran), Haziran ayı ortasına (11-20 Haziran) kıyasla 191,2 RMB/mt (29,6$/mt) veya %3,8 düşerek 4.883 RMB/mt (755$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.
Söz konusu dönemde, filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları, Haziran ayı ortasına kıyasla sırasıyla %3,3, %2,7, %2,9, %1,5 ve %2,1 düşüş gösterdi.