NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Haziran başında %1 arttı

Salı, 14 Haziran 2022 10:03:54 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Haziran ayı başında (1-10 Haziran), Mayıs sonuna (21-31 Mayıs) kıyasla 48,3 RMB/mt (7,2$/mt) veya %1 artarak 4.721,4 RMB/mt (699,5$/mt) seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha ve sıcak sac fiyatları Mayıs sonuna kıyasla sırasıyla %1,2, %0,2 ve %0,7 artarken, ortalama dikişsiz boru ve köşebent fiyatları sırasıyla %0,7 ve %0,6 düşüş kaydetti.

1$ = 6,7482 RMB