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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ekim sonunda %6,7 düştü

Perşembe, 04 Kasım 2021 11:26:41 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Ekim ayı sonunda (21-31 Ekim), Ekim ayı ortasına (11-20 Ekim) kıyasla 384,1 RMB/mt (60$/mt) veya %6,7 düşerek 5.371,7 RMB/mt (839$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları, Ekim ayının ortasına kıyasla sırasıyla %6,5, %1,9, %3,9, %0,7 ve %2,2 düşüş kaydetti.

1$ = 6,3943 RMB


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