NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Aralık sonunda %1 düştü

Salı, 04 Ocak 2022 11:54:33 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Aralık ayı sonunda (21-30 Aralık), Aralık ayı ortasına (11-20 Aralık) kıyasla 48,9 RMB/mt (7,7$/mt) veya %1 düşerek 4.707,1 RMB/mt (739$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkla levha ve sıcak sac fiyatları, Aralık ayının ortasına kıyasla sırasıyla %1, %0,5 ve %0,4 düşerken, ortalama dikişsiz boru ve köşebent fiyatları ise değişiklik göstermedi.