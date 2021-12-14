NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Aralık başında %1,1 arttı

Salı, 14 Aralık 2021 17:04:18 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının, bu yılın Aralık ayı başında (1-10 Aralık), Kasım ayı sonuna (21-30 Kasım) kıyasla 51,9 RMB/mt (8,15$/mt) veya %1,1 artarak 4.719 RMB/mt (741$/mt) seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkla levha ve sıcak sac fiyatları, Kasım ayının sonuna kıyasla sırasıyla %0,8, %0,3 ve %0,7 artarken, ortalama dikişsiz boru ve köşebent fiyatları ise sırasıyla %0,7 ve %0,1 düştü.