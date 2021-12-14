﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Aralık başında %1,1 arttı

Salı, 14 Aralık 2021 17:04:18 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının, bu yılın Aralık ayı başında (1-10 Aralık), Kasım ayı sonuna (21-30 Kasım) kıyasla 51,9 RMB/mt (8,15$/mt) veya %1,1 artarak 4.719 RMB/mt (741$/mt) seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkla levha ve sıcak sac fiyatları, Kasım ayının sonuna kıyasla sırasıyla %0,8, %0,3 ve %0,7 artarken, ortalama dikişsiz boru ve köşebent fiyatları ise sırasıyla %0,7 ve %0,1 düştü.


Etiketler: borular  inşaat demiri  çelik üretimi  sıcak haddelenmiş  levha  filmaşin  boru  Uzak Doğu  yassı ürünler  uzun ürünler  Çin  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

14 Ara

Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık başında %4,4 düştü
06 Ara

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Kasım sonunda %0,8 arttı
26 Kas

Çin’de temel nihai mamul stokları Kasım ortasında %3,9 düştü
24 Kas

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Kasım ortasında %5,9 düştü
16 Kas

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Kasım başında %8,3 düştü