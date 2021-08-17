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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ağustos başında %1,7 düştü

Salı, 17 Ağustos 2021 11:39:30 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Ağustos ayı başında (1-10 Ağustos), Temmuz ayı sonuna (21-31 Temmuz) kıyasla 92,2 RMB/mt (14,2$/mt) veya %1,7 düşerek 5.230,6 RMB/mt (808,4$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, filmaşin ve sıcak sac fiyatları Temmuz ayının sonuna kıyasla sırasıyla %1,7 ve %1,2 düşerken, orta kalınlıkta levha ve dikişsiz boru fiyatları sırasıyla %0,3 ve %0,4 artış kaydetti. Köşebent fiyatlarının ise yatay seyrettiği bildirildi.

1$ = 6,4765 RMB


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