NBS: Çin'de yeni konut fiyatları Ekim ayında daha yavaş arttı

Salı, 17 Kasım 2020 14:40:51 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, bu yılın Ekim ayında, Çin’in 70 büyük şehrinde yapılan incelemelere göre, birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatları aylık bazda %0,3 artış gösterdi ve büyüme oranı Eylül ayında kaydedilen artışa göre 0,3 puan daha yavaş oldu. Bununla birlikte, Çin’in ikinci kademe şehirlerinde yeni konut fiyatlarının söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla %0,1 artarken, büyüme oranı Eylül ayına göre 0,2 puan daha yavaş seyretti. Ülkenin üçüncü kademe şehirlerinde ise yeni konut fiyatları aylık %0,2 artarken, büyüme oranı bir önceki aya göre 0,3 puan daha yavaş oldu.

Çin’in ikinci kademe şehirlerinde ikinci el konut satışları Ekim ayında yıllık bazda %2,1 artarken, bu büyüme oranı Eylül ayındaki orandan 0,1 puan daha yüksek oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ikinci el konut satışları ise söz konusu ayda yıllık %1,5 artarken, büyüme oranı ise bir önceki ay kaydedilen orana göre 0,2 puan daha az oldu.

Üçüncü kademe şehirlerde yeni ve ikinci el konut fiyatları üst üste 19 aydır yıllık bazda aynı oranda ya da daha yavaş bir büyüme kaydetti.