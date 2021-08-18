NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatlarının artış hızı Temmuz ayında yavaşladı

Çarşamba, 18 Ağustos 2021 11:03:50 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde, birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının Temmuz ayında aylık %0,4 artış gösterdiği ve söz konusu artışın, Haziran ayında kaydedilene kıyasla 0,3 puan daha yavaş olduğu belirlendi.

Bununla birlikte, Çin’in ikinci kademe şehirlerinde ikinci el konut fiyatları Temmuz ayında yıllık %3,5 arttı. Söz konusu artış hızı, Haziran ayına kıyasla değişim göstermedi. Ülkenin üçüncü kademe şehirlerinde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %2,3 artarken, söz konusu artış, bir önceki aya kıyasla 0,3 puan daha yavaş oldu.