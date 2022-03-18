NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Şubat ayında arttı

Cuma, 18 Mart 2022 14:43:18 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde Şubat ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının, Ocak ayındaki düşüşün ardından aylık bazda yükseldiği belirlendi.

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %0,3 arttı. Söz konusu artış Ocak ayında kaydedilene kıyasla 0,7 puan daha yavaş oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %1,3 gerilerken, bu düşüş Ocak ayında kaydedilene kıyasla 0,6 puan daha hızlı oldu.