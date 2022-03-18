﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Şubat ayında arttı

Cuma, 18 Mart 2022 14:43:18 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde Şubat ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının, Ocak ayındaki düşüşün ardından aylık bazda yükseldiği belirlendi.

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %0,3 arttı. Söz konusu artış Ocak ayında kaydedilene kıyasla 0,7 puan daha yavaş oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %1,3 gerilerken, bu düşüş Ocak ayında kaydedilene kıyasla 0,6 puan daha hızlı oldu.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu 

Benzer haberler

18 Mar

Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Şubat döneminde %7,5 arttı
18 Mar

Çin’in inşaat demiri üretimi Ocak-Şubat döneminde %13,8 düştü
18 Mar

Çin’in kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Şubat döneminde %14,8 arttı
18 Mar

Shougang’ın net kârı 2021’de %293,19 arttı
17 Mar

Sangang Minguang’ın net karı 2021’de %55,69 arttı
17 Mar

CPCA: Çin’de perakende binek araç satışları 7-13 Mart’ta %3 arttı
17 Mar

Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,11 düştü
16 Mar

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mart başında %5,72 düşerken, stokları %3,61 arttı
16 Mar

Çin’in emlak sektörü yatırımları Ocak-Şubat döneminde %3,7 arttı
16 Mar

Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Şubat döneminde %12,2 arttı