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NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Ocak ayında %0,2 arttı

Cuma, 17 Şubat 2023 14:15:08 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde Ocak ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık bazda %0,2 arttığı belirlendi.

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %3,3 düştü. Bu düşüş bir önceki ay kaydedilene kıyasla 0,1 puan daha yüksek oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %4,7 gerilerken, söz konusu düşüş Aralık ayında kaydedilene kıyasla 0,1 puan daha yavaş oldu.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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