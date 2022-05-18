NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Nisan ayında hafifçe yükseldi

Çarşamba, 18 Mayıs 2022 10:18:54 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde Nisan ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık %0,2 arttığı belirlendi. Söz konusu artış Mart ayında kaydedilene kıyasla 0,1 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %1 düştü. Bu düşüş Mart ayında kaydedilene kıyasla 0,8 puan daha hızlı oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %2,5 gerilerken, söz konusu düşüş Mart ayında kaydedilene kıyasla 0,6 puan daha hızlı oldu.