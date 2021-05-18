NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Nisan ayında %0,6 arttı

Salı, 18 Mayıs 2021 14:28:44 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, bu yılın Nisan ayında, Çin’in 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde, birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık %0,6 artış gösterdiği ve büyüme oranının Mart ayında kaydedilen artışa kıyasla 0,2 puan daha hızlı olduğu açıklandı.

Bununla birlikte, Çin’in ikinci kademe şehirlerinde yeni konut fiyatları söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla %0,6 artarken, bu büyüme oranı Mart ayında kaydedilene kıyasla 0,1 puan daha hızlı oldu. Ülkenin üçüncü kademe şehirlerinde ise yeni konut fiyatları aylık %0,4 artarken, bu büyüme oranı bir önceki aya kıyasla 0,1 puan daha hızlı kaydedildi.

Çin’in ikinci kademe şehirlerinde ikinci el konut satışları Nisan ayında yıllık %3,4 artarken, bu büyüme oranının Mart ayındaki orana kıyasla 0,1 puan daha yüksek olduğu belirtildi. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut satışları söz konusu ayda yıllık %2,5 artarken, bu büyüme oranı da bir önceki ay kaydedilene kıyasla 0,2 puan daha yüksek oldu.