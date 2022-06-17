NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Mayıs ayında hafifçe arttı

Cuma, 17 Haziran 2022 10:41:17 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde Mayıs ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık %0,4 arttığı belirlendi. Söz konusu artış Nisan ayında kaydedilene kıyasla 0,2 puan daha yüksek oldu.

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %1,7 düştü. Bu düşüş bir önceki ay kaydedilene kıyasla 0,7 puan daha fazla oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %3,2 gerilerken, söz konusu düşüş Nisan ayında kaydedilene kıyasla 0,7 puan daha yüksek oldu.