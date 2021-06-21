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NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Mayıs ayında %0,7 arttı

Pazartesi, 21 Haziran 2021 15:16:02 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, Çin’in 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde, birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının Mayıs ayında aylık %0,7 artış gösterdiği ve büyüme oranının Nisan ayında kaydedilen artışa kıyasla 0,1 puan daha hızlı olduğu açıklandı.

Bununla birlikte, Çin’in ikinci kademe şehirlerinde ikinci el konut fiyatları söz konusu ayda yıllık %3,5 artarken, bu büyüme oranı Nisan ayında kaydedilene kıyasla 0,1 puan daha hızlı oldu. Ülkenin üçüncü kademe şehirlerinde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %2,6 artarken, bu büyüme oranı bir önceki aya kıyasla 0,1 puan daha hızlı oldu.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  inşaat  |  benzer haberler »


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