NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Mart ayında hafifçe arttı

Cuma, 15 Nisan 2022 10:33:03 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde Mart ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık %0,3 arttığı belirlendi. Söz konusu artış Şubat ayında kaydedilene kıyasla 0,2 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %0,2 düştü. İkinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları Ocak ayında yıllık %0,3 artış göstermişti. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %1,9 gerilerken, söz konusu düşüş Şubat ayında kaydedilene kıyasla 0,6 puan daha hızlı oldu.