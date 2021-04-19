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NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Mart ayında %0,4 arttı

Pazartesi, 19 Nisan 2021 16:12:06 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, bu yılın Mart ayında, Çin’in 70 büyük şehrinde yapılan incelemelere göre, birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatları aylık bazda %0,4 artış gösterdi ve büyüme oranı Şubat ayında kaydedilen artışa göre 0,1 puan daha yavaş oldu. Bununla birlikte, Çin’in ikinci kademe şehirlerinde yeni konut fiyatları söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla %0,5 artarken, büyüme oranı Şubat ayında kaydedilene göre 0,1 puan daha hızlı kaydedildi. Ülkenin üçüncü kademe şehirlerinde ise yeni konut fiyatları aylık %0,3 artarken, büyüme oranı bir önceki aya göre yatay seyretti.

Çin’in ikinci kademe şehirlerinde ikinci el konut satışları Mart ayında yıllık bazda %3,3 artarken, bu büyüme oranı Şubat ayındaki orana göre 0,4 puan daha yüksekti. Üçüncü kademe şehirlerde ikinci el konut satışları ise söz konusu ayda yıllık %2,3 artarken, bu büyüme oranı da bir önceki ay kaydedilene kıyasla 0,4 puan daha yüksek oldu.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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