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NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Kasım ayında %0,2 arttı

Pazartesi, 14 Aralık 2020 12:03:20 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, bu yılın Kasım ayında, Çin’in 70 büyük şehrinde yapılan incelemelere göre, birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatları aylık bazda %0,2 artış gösterdi ve büyüme oranı Ekim ayında kaydedilen artışa göre 0,1 puan daha yavaş oldu. Bununla birlikte, Çin’in ikinci kademe şehirlerinde yeni konut fiyatlarının söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla %0,1 artarken, büyüme oranı Ekim ayında kaydedilene göre yatay seyretti. Ülkenin üçüncü kademe şehirlerinde ise yeni konut fiyatları aylık %0,1 artarken, büyüme oranı bir önceki aya göre 0,1 puan daha yavaş oldu.

Çin’in ikinci kademe şehirlerinde ikinci el konut satışları Kasım ayında yıllık bazda %2,1 artarken, bu büyüme oranı Ekim ayındaki orana göre yatay seyretti. Üçüncü kademe şehirlerde ikinci el konut satışları ise söz konusu ayda yıllık %1,5 artarken, bu büyüme oranı da bir önceki ay kaydedilen oranla aynı oldu.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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