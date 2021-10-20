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NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Eylül ayında değişmedi

Çarşamba, 20 Ekim 2021 11:56:11 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde, birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının, Eylül ayında değişim göstermediği belirlendi.

Bununla birlikte, söz konusu ayda, Çin’in ikinci kademe şehirlerinde, ikinci el konut fiyatları yıllık %3 arttı. Söz konusu artış, Ağustos ayında kaydedilene kıyasla 0,2 puan daha yavaş oldu. Ülkenin üçüncü kademe şehirlerinde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %1,4 artarken, söz konusu artış, bir önceki aya kıyasla 0,5 puan daha yavaş oldu.


Etiketler: inşaat  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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