﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Ekim ayında değişmedi

Salı, 16 Kasım 2021 11:14:20 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde, birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının, Ekim ayında da değişim göstermediği belirlendi.

Bununla birlikte, söz konusu ayda, Çin’in ikinci kademe şehirlerinde, ikinci el konut fiyatları yıllık %2,5 arttı. Söz konusu artış, Eylül ayında kaydedilene kıyasla 0,5 puan daha yavaş oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %1 artarken, söz konusu artış, bir önceki aya kıyasla 0,4 puan daha yavaş oldu.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

16 Kas

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Kasım başında %8,3 düştü
15 Kas

Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Ekim döneminde %3 arttı
09 Kas

Çin’de inşasına başlanan proje sayısı Ekim ayında 6.254 oldu
09 Kas

CPCA: Çin’de binek araç perakende satışları Ekim ayında aylık %3,9 düştü
04 Kas

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ekim sonunda %6,7 düştü