NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Ekim ayında değişmedi

Salı, 16 Kasım 2021 11:14:20 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde, birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının, Ekim ayında da değişim göstermediği belirlendi.

Bununla birlikte, söz konusu ayda, Çin’in ikinci kademe şehirlerinde, ikinci el konut fiyatları yıllık %2,5 arttı. Söz konusu artış, Eylül ayında kaydedilene kıyasla 0,5 puan daha yavaş oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %1 artarken, söz konusu artış, bir önceki aya kıyasla 0,4 puan daha yavaş oldu.