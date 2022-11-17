NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Ekim ayında %0,1 düştü

Perşembe, 17 Kasım 2022 16:01:35 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde Ekim ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık %0,1 düştüğü belirlendi. Bu düşüş Eylül ayında kaydedilenle aynı oldu.

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %3,2 düştü. Bu düşüş bir önceki ay kaydedilene kıyasla 0,2 puan daha fazla oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %4,7 gerilerken, söz konusu düşüş Eylül ayında kaydedilene kıyasla 0,2 puan daha yüksek oldu.