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NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Aralık ayında sabit

Pazartesi, 16 Ocak 2023 11:28:07 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde Aralık ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık bazda değişmediği belirlendi.

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %3,2 düştü. Bu düşüş bir önceki ay kaydedilenle aynı oranda oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %4,8 gerilerken, söz konusu düşüş Kasım ayında kaydedilenle aynı seviyede yer aldı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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