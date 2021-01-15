NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Aralık ayında %0,3 arttı

Cuma, 15 Ocak 2021 14:40:38 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Çin’in 70 büyük şehrinde yapılan incelemelere göre, birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatları aylık bazda %0,3 artış gösterdi ve büyüme oranı geçen yılın Kasım ayında kaydedilen artışa göre 0,1 puan daha hızlı oldu. Bununla birlikte, Çin’in ikinci kademe şehirlerinde yeni konut fiyatlarının söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla %0,1 olarak, büyüme oranı Kasım ayında kaydedilene göre değişiklik göstermedi. Ülkenin üçüncü kademe şehirlerinde ise aylık büyüme oranı, ikinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının büyüme oranıyla aynıydı.

Çin’in ikinci kademe şehirlerinde ikinci el konut satışları Aralık ayında yıllık bazda %2,2 artarken, bu büyüme oranı Kasım ayındaki orana göre 0,1 puan daha yüksek oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ikinci el konut satışları ise söz konusu ayda yıllık %1,4 artarken, bu büyüme oranı da bir önceki ay kaydedilen orandan 0,1 puan daha yavaş olarak kaydedildi.