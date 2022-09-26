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NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Ağustos ayında %0,1 arttı

Pazartesi, 26 Eylül 2022 11:20:04 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde Ağustos ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık %0,1 ve yıllık %2,8 arttığı belirlendi. Söz konusu artışlar, Temmuz ayında kaydedilen aylık artışa kıyasla 0,2 ve yıllık artışa kıyasla 0,3 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %2,8 düştü. Bu düşüş bir önceki ay kaydedilene kıyasla 0,3 puan daha fazla oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %4,2 gerilerken, söz konusu düşüş Temmuz ayında kaydedilene kıyasla 0,3 puan daha yüksek oldu.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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