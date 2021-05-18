NBS çelik piyasası mevzuatının güçlendirilmesi için etkili önlemler alınmasını istedi

Salı, 18 Mayıs 2021 15:07:03 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) sözcüsü Fu Linghui yaptığı açıklamada, Çin’de üretici fiyat endeksinin artmasının şirketlerin verimliliğinin iyileşmesine olumlu katkı sağlarken, hammadde fiyatlarındaki artışın üretim maliyetlerini artırmasından ötürü son kullanıcı sektörlerinin üzerinde şiddetli bir baskı kurduğunu söyledi.

Linghui, NBS’i temsilen, şirketlerin istikrarlı ve sağlıklı bir gelişim göstermelerini teşvik etmek için mevzuatın güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, bazı ülkelerde Covid-19 pandemisi ile ilgili yaşanan yeni gelişmelerin küresel ekonominin iyileşmesine olumsuz etki edeceğini ekledi.