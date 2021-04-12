Nam Kim Steel ilk çeyrekte ihracat rekoru kırdı

Pazartesi, 12 Nisan 2021 15:36:04 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Nam Kim Steel, bu yıl Mart ayında 44.320 mt galvanizli çelik, 23.635 mt soğuk haddelenmiş çelik, 11.031 mt kaplamalı çelik ve 22.780 mt çelik boru olmak üzere 101.766 mt nihai mamul ürettiğini açıkladı. Şirketin Mart ayındaki toplam çelik satışları 103.481 mt seviyesindeyken, ihracat hacmi ise 62.422 mt seviyesinde yer alarak satışların %60’ından fazlasını oluşturdu.

Şirket, bu yılın ilk üç ayında 244.301 mt nihai mamul üretti. Şirketin ihracat hacmi, başta Avrupa ülkeleri ve ABD’ye satılmak üzere 151.992 mt olarak rekor seviyeye ulaştı.

Nam Kim Steel, 2021 yılı için yıllık %38 artışla 16 trilyon VND (691,19 milyon $) gelir ve %200 artışla 600 milyar VND (25,98 milyon $) net kâr kaydetmeyi bekliyor. Şirket 2020 yılında yaklaşık 11,56 trilyon VND gelir elde ederken, net kârı 2019 yılına göre altı kattan fazla artışla 295,3 milyar VND’ye ulaşmıştı.

Vietnam Çelik Birliği’ne göre, küresel çelik talebinin, geçtiğimiz yıl kaydedilen %2,4 oranındaki düşüşün ardından gelişmiş pazarlardaki toparlanmaya bağlı olarak bu yıl %4,1 artması bekleniyor. Ülkenin çelik satışlarının, aktif altyapı yatırımları, gayrimenkul piyasası ve imalat sektöründeki toparlanma ve yabancı yatırımlar nedeniyle %8 artması bekleniyor.