Murat Cebecioğlu: Küresel uzun mamul piyasasındaki genel görünüm olumlu

Pazartesi, 15 Mart 2021 16:56:45 (GMT+3) | İstanbul

15 Mart Pazartesi günü online olarak gerçekleşen SteelOrbis 2021 İlkbahar Konferansı & 84. IREPAS Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan IREPAS Başkanı Murat Cebecioğlu, IREPAS tarihinde ikinci kez katılımcıları online olarak ağırladı. Toplantıya, 23 ülkeden 228 çelik üreticisi temsilcisi ve 31 farklı hammadde tedarikçisinden 66 temsilci katılım sağladı. Toplam katılımcı sayısı ise, 959 oldu.

IREPAS Başkanı, sipariş defterlerinin dolu olması, kuzey yarım kürede kışın sona ermesi ve aşılamanın devam etmesi gibi faktörler sonucunda küresel uzun mamul piyasasındaki mevcut durum ve beklentilerin genel olarak oldukça iyi olduğunu söyledi. Cebecioğlu, dünyanın birçok yerinde çelik üretiminin artmasının, ilkbaharda hammaddeye ve çelik ürünlerine yönelik talebin yüksek olacağına işaret ettiğini belirtti. Öte yandan, ekonomilerin yeniden açılması, ürünlerden navluna her şeyde yukarı yönlü bir baskı yaratıyor.

Cebecioğlu, Çin’in şu anda ihracatla ilgilenmediğini ve çelik üretimini azaltmaya çalıştığını söyledi. Çin, Yeni Yıl tatilinden halihazırda olumlu bir havayla döndü, ticarete yeniden başladı ve ülkedeki fiyatlar iyi hava koşullarının desteğiyle yükseldi. Cebecioğlu ayrıca, Çin’in çevre kirliliğini 2021’in sonuna kadar %40 azaltmayı hedeflediğini ve ülkedeki üretimin elektrik ark ocağına doğru kaymasının, hurda fiyatları üstündeki baskıyı artıracağını belirtti.

IREPAS Başkanı, korumacılığın büyük bir sorun olmaya devam ettiğinin altını çizdi. AB’de şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviyelere gerileyen ithalat nedeniyle son kullanıcı sektörler malzeme bulma konusunda sorunlarla karşı karşıya kalırken, uluslararası fiyatlar AB yerel piyasasındaki fiyatlara kıyasla yüksek veya aynı seviyede yer alıyor. EUROFER’in koruma önlemlerinin uzatılması yönündeki baskısı hakkında yorum yapan Cebecioğlu, AB yerel piyasasında ithalat tehdidi olmadığını belirtti.

Murat Cebecioğlu, ticaret ile ilgili olarak, ithalatçıların sevkiyatlarda konteyner temini gibi sıkıntılar yaşadıklarını ve bunun hem malzeme hem de nakliye fiyatlarının tarihi olarak yüksek seviyelere çıkmasına neden olduğunu belirtti. Ayrıca, IREPAS Başkanı, Biden’ın, Trump’ın uyguladığı ticaret kısıtlamalarını yakın zamanda değiştirmek gibi bir planı olmadığını, bunun da ABD’deki ithalatçıların yaşadığı zorlukları artırdığını da sözlerine ekledi.