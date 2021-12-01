Muammer Bilgiç: AB’nin sınırda karbon vergisi dönüşmeyen ülkeleri dönüşmeye zorluyor

Çarşamba, 01 Aralık 2021 13:08:19 (GMT+3) | İstanbul

1 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da 300’ü konferans mekanında olmak üzere yaklaşık 900 katılımcıyla gerçekleşen 16. SteelOrbis Çelik Konferansı - "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar"'da karbonsuzlaşma ve çelik sektöründe dönüşüm üzerine bir sunum yapan Bilecik Demir Çelik Genel Müdürü Muammer Bilgiç, ihracatının %45-55’ini AB’ye yapan çelik sektörünün AB’nin uygulayacağı sınırda karbon düzenleme mekanizmasından en fazla etkilenecek olan sektörlerden biri olduğunun altını çizdi. AB’nin karbon dönüşümü kapsamında uygulayacağı enstrümanlardan biri olan sınırda karbon vergisi ile dönüşmeyen ülkeleri dönüşmeye zorlamanın amaçlandığını belirten Bilgiç, AB’nin karbon vergisi ve karbon kredisi sistemini kapsayan emisyon ticareti sistemini 2005’ten beri uyguladığını, Çin’in ise 2021 yaz aylarında başladığını aktarırken, Türkiye’nin de bu konuda yıl sonuna kadar adım atmasının beklendiğini söyledi.

Bilgiç sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda karbon kredisi AB’de 70€/mt, sistemi yeni devreye alan Çin’de ise 10$/mt civarındadır. 65 ülkesel veya bölgesel karbon pazarı çalışmaktadır, pazar büyüklüğü 268 milyar $, 2050’deki büyüklük beklentisi 22 trilyon $’dır, dünyadaki toplam emisyonunun %21,5’i karbon piyasası tarafından kapsanmaktadır”. Bilgiç ayrıca, “Düşürülemeyen veya düşürülmesi ekonomik olmayan emisyon miktarı kadar karbon kredisine sahip olduğunuzda karbon nötr, yada net sıfır olarak tanımlanabileceksiniz,” şeklinde konuştu.

Sınırda karbon vergisi için sürecin 2023-2026 arası kayıt, 2026’dan sonra fiili olarak sınırda karbon vergisi ödemesi olarak takvimlendiğini söyleyen Bilgiç, 2050 yılında karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi planlayan AB’nin 2030 yılı için 1990’lara göre %50-55 düşüş hedeflediğini belirtti. Bilgiç, “Sınırda karbon vergisi bence yaptırımların en basitlerindendir. Yeni dünya düzeninde, 2030-2050 hedeflerine uymayan ülkeler ve şirketler, ne kredi alabilecek, ne de vergisini ödese bile, küresel ekonomi içinde olabilecektir,” dedi.

Hurda temelli olmanın avantaj olduğunu ama sorunumuzun çok büyük olmadığı algısının da doğru olmadığına dikkat çeken Muammer Bilgiç, Türkiye çelik sektörünün karbon nötr hedefinden çok uzak olduğunu ifade etti. Bilgiç ayrıca, emisyonun en önemli kısmının hurdadan geldiğini ve EAF’ler için çözümün hurda ergitme verimliliğinin artırılması olduğunu da sözlerine ekledi. Öte yandan, hammadde ihtiyacının yaklaşık %70’ini ithal etmek zorunda olan Türkiye çelik sektörünün lojistik nedenli emisyon yükünün mevcut dezavantajlara ilave bir yük olacağının altını çizdi. Bilgiç, 1,5 0C sınırının 2040’ta geçilmesinin kaçınılmaz olduğunu, bundan sonraki hedefin 2 0C’nin altında kalmak olması gerektiğini söyledi.