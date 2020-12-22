MPI: Çin’in çelik talebi 2021’de %1 artacak, ithalat ve ihracat normale dönecek

Salı, 22 Aralık 2020 15:37:13 (GMT+3) | Şanghay

Çin Metalurji Endüstrisi Planlama ve Araştırma Enstitüsü (MPI), 2021 yılında Çin’in çelik talebinin yıllık %1 artışla 991 milyon mt olacağını öngördü.

MPI, bu yıl Çin’in çelik tüketiminin yıllık %9,6 artışla 981 milyon mt olacağını belirtti. İnşaat sektöründeki yavaşlama nedeniyle, önümüzdeki yıl çelik tüketimindeki artışın yavaşlaması bekleniyor. İnşaat sektörü çelik talebinin, 2020 yılındaki %13,4 artışa kıyasla %1 artarak 580 milyon mt olması bekleniyor.

Bu yıl Çin’in ham çelik üretiminin yıllık %5,4 artışla 1,05 milyar mt olması bekleniyor. Böylece, Çin’in ham çelik üretimi ilk kez 1 milyar mt barajını aşmış olacak. 2021 yılında ise Çin’in ham çelik üretiminin yıllık %1,4 artışla 1,07 milyar mt olacağı öngörülüyor. Bununla birlikte, 2021’de Çin’in gayrisafi yurt içi hasılasının %8,2 artarak, ham çelik üretimini, çelik fiyatlarını ve çelik tüketimini artırması bekleniyor.

MPI ayrıca, küresel çelik üretiminin 2020’de %2,5 düşüşle 1,75 milyar mt ve 2021’de de %4,9 artışla 1,83 milyar mt olacağını öngördü.

Önümüzdeki yıl, Çin’in demir cevheri tüketiminin yıllık %1,2 düşüşle 1,38 milyar mt olurken, demir cevheri ithalatının %2,7 düşüşle 1,14 milyar mt olacağı düşünülüyor. Demir cevheri talebinde yaşanması beklenen düşüşün başlıca sebepleri, yüksek hurda kullanımı ve Çin’in çevre koruma planları olacak.

Önümüzdeki yıl nihai mamul fiyatlarının da %5-7 oranında artabileceği öngörüldü.

Çin Demir Çelik Birliği Başkan Yardımcısı Luo Tiejun, önümüzdeki yıl çelik sektöründeki gelişimin hem fırsatlarla hem de zorluklarla karşılaşacağını söyledi. Çin’in çelik ithalatı ve ihracatının, küresel ekonomideki iyileşme sayesinde normale dönmesi bekleniyor.

Son zamanlarda, spot ve vadeli demir cevheri fiyatları yeni rekorlar kırdı. Buna ek olarak, kok fiyatları üst üste dokuz kez artarak 450 RMB/mt (69$/mt) yükseldi. Demir cevheri ve kok fiyatlarındaki keskin artışlar, çelik piyasasını olumsuz etkiledi.

Ancak Luo, önümüzdeki yıl demir cevheri fiyatlarının düşse de yüksek seviyelerde kalacağını, bunun da çelik fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini söyledi.

1$ = 6,5387 RMB