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MOT: Çin kırsal yollara yönelik yatırımı artıracak

Çarşamba, 01 Haziran 2022 17:50:53 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulaştırma Bakanlığı (MOT), istihdamı dengelemek ve kırsal bölgeleri yeniden canlandırmaya yönelik daha iyi hizmet vermek amacıyla, kırsal yollara yatırımları artırmak için bir plan açıkladı. İlk hedefe göre 2022 yılında, yeniden inşa edilen kırsal yolların 30.000 kilometre artırılması, toplam 30.000 kilometrelik yol güvenliği ve hayat koruma projesi başlatılması ve kırsal bölgelerde yer alan 3.000 adet yıkık köprünün restore edilmesi planlanıyor.

Covid-19 salgınına yönelik önlemler son birkaç ayda Çin’in inşaat faaliyetlerini ve çelik talebini olumsuz etkiledi. Şanghay bugün itibarıyla karantina uygulamasını kaldırdı ve yılın geri kalanında ekonomik gelişmeyi desteklemek amacıyla birçok teşvik politikası yayımlanıyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Yatırım 

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