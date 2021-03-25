Morgan Stanley: Hindistan çelik sektöründeki büyüme 2022-23 mali yılına kadar devam edecek

Perşembe, 25 Mart 2021 14:47:32 (GMT+3) | Kalküta

Küresel finans hizmetleri şirketi Morgan Stanley, Hindistan çelik sektöründeki büyümenin, güçlü yerel talep ve Çin’de karbon salımını azaltmaya dair düzenlemelerin tedarike yönelik etkisinin desteğiyle 31 Mart 2023 tarihinde sona eren mali yıla kadar süreceğini belirtti.

Yatırım bankası raporunda, “Mevcut süreç, hem 2009 yılındaki küresel ekonomik krizin ardından ortaya çıkan önceki süreçle, hem de 2016-18 dönemindeki arza yönelik reformlarla benzerlik gösteriyor. 2021 yılında Çin hariç küresel çelik talebi, V-şeklindeki ekonomik iyileşmenin desteğiyle keskin bir artış gösterdi,” ifadelerini kullandı.

Raporda, uluslararası piyasadaki yüksek çelik fiyatlarının ve yerel piyasadaki arzın kısıtlı olmasının kârlılığı ciddi anlamda destekleyeceği belirtildi. Bu da, Hindistan çelik sektörü için risklerin hızla düşmesini ve yeni sermaye harcaması döneminin başlamasını sağlayabilir.

Morgan Stanley uzun vadeli tahmininde, Hint çelik şirketleri için bilanço tablosundan gelir artışına geçiş yaşanabileceğini öngördü.

Morgan Stanley, Hint çelik şirketleri için 2021-22 mali dönem gelirlerine yönelik tahminini %1-12 artırdı ve bu da AVFÖK tahminlerinin %4-35 olmasına yol açtı. Söz konusu raporda, “Tahminlerimizde yukarı yönlü riskler olabilir ve gelir artışının da devam edeceğini düşünüyoruz,” ifadelerine yer verildi.