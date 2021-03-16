Moody’s thyssenkrupp’un kredini notunu teyit etti, görünümünü durağana çevirdi

Salı, 16 Mart 2021 15:13:52 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Alman çelik üreticisi thyssenkrupp’un B1 olan kredi notunu teyit ettiğini ve şirketin görünümünü “gelişmekte olan” seviyesinden durağana çevirdiğini açıkladı.

Moody’s’e göre, thyssenkrupp’un kredi notunun B1 olarak teyit edilmesi, şirketin tedbirli bir mali politikaya sahip olacağı beklentisini gösterirken, aynı zamanda şirketin nakit akışı profilini de yansıtıyor. Görünüm, şirketin Steel Europe birimini bağımsız bir şekilde geliştirme kararının ardından durağana çevrildi. Şirketin kararı, yakın vadede gelecekteki faaliyet profili ve stratejisine ilişkin belirsizliği ortadan kaldırdı.

Öte yandan, şirketin durağana çevrilen görünümü, kademeli olarak artan faaliyet performansını ve negatif serbest nakit akışındaki azalmayı yansıtıyor. İyileşen piyasa koşullarıyla şirketin tüm birimlerinde uygulanan verimlilik önlemlerinin sonucunda, thyssenkrupp’un performansının 2021-2022 döneminde güçlenmesi bekleniyor.