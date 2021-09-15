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Moody’s Tata Steel’in kredi notunu yükseltirken, görünümünü durağan bıraktı

Çarşamba, 15 Eylül 2021 14:37:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited’in kredi notunu Ba2’den Ba1’e yükselttiğini ve şirketin görünümünü durağan olarak bıraktığını açıkladı.

Moody’s’e göre, kredi notundaki yükseliş Tata Steel’in faaliyet performansının bu mali yılda beklenenden daha iyi olmasının ve brüt borcunun kademeli olarak düşmesinin bir sonucu. Görünümün durağan olması ise, Tata Steel’in kredi kalitesini artırmak için bilançosunu, nakit akışı profilini ve mali politikalarını güçlendirmeye devam edeceği beklentisinden kaynaklanıyor.

Moody’s, şirketin destekleyici emtia fiyatları ve güçlü seyretmeye devam etmesi beklenen çelik talebi sayesinde ürün satışlarının istikrarlı olacağını ve böylece önümüzdeki 12-18 ay boyunca faaliyetlerinden büyük ve pozitif serbest nakit akışı sağlamaya devam edeceğini tahmin ediyor.


Etiketler: Tata Steel  Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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